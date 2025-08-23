La “piccante” risposta di Schifani a Mulè: «Raccogliendo le firme chiunque può candidarsi»

La polemica

Il deputato ieri non ha escluso la candidature alle Regionali del 2027

«Qualunque cittadino residente in Sicilia che abbia superato i 21 anni può candidarsi alla Presidenza della Regione Siciliana. L’importante è che raccolga a suo sostegno 1.800 firme per la lista regionale e 2.100 per ciascuna lista provinciale che è tenuto a presentare. Auguri». Lo afferma il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, interpellato dall’ANSA, dopo le dichiarazioni del vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che ieri in un’intervista con la Tgr Sicilia non ha escluso una sua candidatura alle regionali del 2027.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA