agenzia

Già prefetto del Dicastero dei Vescovi, originario di Chicago

CITTÀ DEL VATICANO, 08 MAG – L’elezione a Pontefice dello statunitense Robert Francis Prevost, che assume il nome di Leone XIV, rappresenta la prima volta di un Papa nordamericano. Prevost, 70 anni il prossimo 14 settembre, è originario di Chicago ed era finora prefetto del Dicastero per i vescovi e presidente della Pontificia commissione per l’America Latina. E’ dell’Ordine degli agostiniani e ha avuto una lunga esperienza missionaria in Perù, dove è stato anche vescovo di Chiclayo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA