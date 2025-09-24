La Regione dopo 10 anni di deficit chiude con un avanzo di 2 miliardi, Schifani: «Risultato straordinario»

I CONTI

Un dato record che il presidente della Regione aveva giù anticipato in una intervista al nostro giornale

Dopo almeno dieci anni consecutivi di deficit di bilancio con punte negative per oltre 7 miliardi di euro, la Regione siciliana chiuderà quest’anno con un avanzo di 2,15 miliardi di euro. Un dato record che il presidente della Regione, Renato Schifani, aveva giù anticipato in una intervista al nostro giornale e che oggi ha voluto annunciare a tutti convocando una conferenza stampa a Palazzo d’Orleans. «E’ un risultato straordinario» ha detto Schifani.

«E’ un’enorme soddisfazione che premia lo sforzo di tutti noi – ha detto il governatore -. Naturalmente quest’anno lavoreremo con una finanziaria più espansiva, anche perché potremo finalmente liberare gli accantonamenti».

«E’ una bella giornata per i siciliani – ha affermato ancora Schifani – Questo avanzo ci permetterà, dopo il giudizio di parifica della Corte dei conti, di fare più investimenti. Per me è una enorme soddisfazione, il risultato premia lo sforzo di tutti noi, di una maggioranza coesa, un lavoro di squadra cominciato nel 2022».

Proprio per sottolineare l’azione congiunta, Schifani ha chiesto all’eurodeputato Marco Falcone, che è stato suo assessore all’Economia, di partecipare alla conferenza stampa in video collegamento. Il risultato è frutto soprattutto di maggiori entrate per 4,8 miliardi e dei volumi di riscossione, 1,5 miliardi.

Il governo Schifani ha azzerato in tre anni il disavanzo che si era ritrovato pari a 4 miliardi, portando il bilancio in avanzo di amministrazione di 2,15 miliardi, come riporta il rendiconto 2024. Nei quatto anni precedenti alla legislatura attuale cominciata nel 2022, il disavanzo era stato abbattuto di soli 3 miliardi.

«Nessun artificio»

L’assessore all’Economia Alessandro Dagnino ha evidenziato altri due dati: la crescita del Pil, +10 miliardi, e il rapporto debito pubblico/pil pari ad appena il 3,6%. «Abbiamo fatto pulizia nel bilancio della Regione – ha spiegato il ragioniere generale Ignazio Tozzo – disinnescando tante bombe potenziali, cito per esempio i contenziosi. E’ un bilancio oggi veritiero senza alcun artificio contabile utilizzato in passato solo per far quadrare i conti».

I rapporti con Roma