La Regione spinge per un nuovo polo formativo per la Scuola nazionale dell’amministrazione

In Sicilia

La giunta Schifani ha approvato la manifestazione di interesse avanzata dall’ateneo di istituire una sede in Sicilia

La Regione siciliana si fa promotrice della costituzione di un polo formativo territoriale della Scuola nazionale dell’amministrazione (Sna) nell’Università di Catania. La giunta Schifani, infatti, ha approvato la manifestazione di interesse avanzata dall’ateneo di istituire una sede in Sicilia, attraverso la sottoscrizione di un protocollo di intesa tra Regione e Sna. La sede proposta per il nuovo polo formativo territoriale è stata individuata nel complesso residenziale di Villa San Severio, che attualmente ospita la Scuola superiore di Catania.