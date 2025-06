La Russa, a Budapest anche un fiore alle vittime del comunismo?

agenzia

'A ricordo martiri che hanno dato la vita contro carri armati'

ROMA, 29 GIU – “Chissà se qualcuno dei politici italiani presenti in questi giorni in Ungheria, asseritamente in difesa della libertà di espressione, si sarà ricordato di portare almeno un fiore ai martiri che nel 1956 diedero la vita per la libertà senza aggettivi contro i carri armati comunisti. Chissà”. Lo scrive sui social il presidente del Senato Ignazio La Russa dopo la parata del Pride a Budapest che ha visto la partecipazione di una delegazione di partiti di opposizione italiani.

