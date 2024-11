La Russa assicura: “Non farò il presidente della Repubblica”

La dichiarazione

La seconda carica dello Stato nella sua lettera al quotidiano Repubblica esplicita il proprio «disinteresse totale» per la pur lontana corsa al Quirinale

“Non farò il presidente della Repubblica”. Lo assicura il presidente del Senato, Ignazio La Russa in una lettera inviata a Repubblica.La seconda carica dello Stato nella sua lettera al quotidiano esplicita il proprio «disinteresse totale» per la pur lontana corsa al Quirinale che dovrebbe avvenire nel 2027. «La mia storia lo renderebbe problematico», aggiunge. «Ma soprattutto non coincide con le mie ambizioni e con il mio desiderio di potermi schierare sulle cose che reputo importanti». Il presidente del Senato aggiunge che intende avere «la libertà di dire, sia pure ogni tanto, quello che penso senza ipocrisie».

