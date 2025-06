La Russa, Aymane un eroe,straordinario suo coraggio ed altruismo

agenzia

A sua famiglia la sentita vicinanza mia personale e del Senato

ROMA, 15 GIU – “Ho appreso della tragedia che si è consumata a Lido Estensi, dove Aymane, un ragazzo di soli 16 anni, ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare per salvare una coppia in evidente difficoltà. Il suo è stato un gesto eroico, che racconta il coraggio e l’altruismo di un giovane straordinario. Alla sua famiglia e ai suoi cari, colpiti nel più grande dei dolori, giunga la sentita vicinanza, mia personale e del Senato della Repubblica”. Lo scrive su Facebook il Presidente del Senato Ignazio la Russa, dopo la scomparsa del sedicenne di origini marocchine, da tre anni in Italia con la famiglia, morto dopo aver tentato di salvare la vita a due bagnanti a Lido degli Estensi.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA