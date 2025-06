La Russa, costruire ponti solidi tra fede e istituzioni

agenzia

'Fondati su comprensione reciproca e fratellanza universale'

ROMA, 19 GIU – “Possiamo costruire insieme” la speranza “partendo dalla consapevolezza che l’essere umano ha bisogno di credere e di trovare nella fede l’ispirazione a migliorarsi ogni giorno. Cattolici, cristiani ortodossi e protestanti, ebrei e musulmani, rappresentanti di ogni credo e sensibilità: la fede è la luce che ci unisce. Pur nelle differenze, camminiamo insieme nel solco di questa luce e troviamo insieme le ragioni del dialogo e della comprensione reciproca per vincere l’odio e deporre le armi”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa intervenendo alla Conferenza del dialogo interreligioso ora in corso alla Camera. “Non sarà facile, ma dobbiamo, anzi vogliamo, sederci allo stesso tavolo per costruire ponti tra fede e istituzioni. Ponti solidi e duraturi, fondati sulla fiducia reciproca, sul rispetto e su quel sentimento di fratellanza universale che Papa Francesco e Papa Leone XIV hanno messo al centro del loro impegno pastorale”, ha aggiunto. “La radice della pace – ha osservato – resta il senso dell’umanità, la radice antropologica indicata da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI. Sono certo che l’udienza con il Santo Padre che, sabato prossimo in occasione del giubileo dei governanti, concluderà i lavori di questa seconda conferenza sul dialogo interreligioso, saprà essere un ulteriore emozionante momento di grande valore simbolico e spirituale”. “Così come sono certo che queste giornate di confronto e di approfondimento sapranno tradursi in una preziosa occasione per sottolineare quanto la diplomazia parlamentare, che ha nell’Unione Interparlamentare un fondamentale punto di riferimento, costituisca uno strumento irrinunciabile di dialogo e integrazione tra mondi solo in apparenza lontani”, ha dichiarato ancora La Russa. “Pace e giustizia, umanità e progresso, fiducia e cooperazione: questa è la dimensione del Parlamento e di tutti i Parlamenti che sono e restano sempre il cuore dei valori e ideali di ogni tempo”, ha concluso il presidente del Senato.

