La Russa, da Consiglio d’Europa inaccettabile interferenza

Lettera O'Flaherty lesiva sovranità di un'assemblea parlamentare

ROMA, 20 DIC – “Ho dato indicazione agli uffici del Senato di respingere l’inaccettabile pretesa di Michael’s O’Flaherty, commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, di trasmettere a tutti i senatori la sua richiesta di non votare il disegno legge sicurezza, che per altro è ancora in fase di esame davanti alle commissioni competenti. La lettera di O’Flaherty è arrivata agli uffici del Senato mentre mi trovavo in Bulgaria in visita al contingente italiano di stanza in ambito Nato e l’ho trovata un’inaccettabile interferenza nelle decisioni autonome e sovrane di un’assemblea parlamentare”. Così Ignazio La Russa, presidente del Senato, replica alla lettera inviata dal commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa.

