La Russa, giusto riaprire le indagini su Fausto e Iaio

agenzia

Contento che la magistratura voglia cercare i colpevoli

MILANO, 06 MAG – “Sono contento che la magistratura abbia deciso di riaprire le indagini per fare chiarezza e individuare i colpevoli degli omicidi di Fausto e Iaio”: così ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa alla notizia della riapertura del fascicolo sull’uccisione dei due diciottenni esponenti del centro sociale Leoncavallo uccisi il 18 marzo 1978. Più volte in passato La Russa aveva ricordato i due giovani – Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci – sottolineando che ancora non si conoscevano gli autori dell’aggressione.

