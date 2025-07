La Russa, la giunta Sala è inadeguata a Milano

agenzia

"La politica doveva capire che il percorso era sbagliato"

ROMA, 17 LUG – “Non sono contento che ci sia bisogno della magistratura, sarei stato più contento se autonomamente la politica avesse capito che quel percorso era sbagliato”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa, commentando l’inchiesta sull’urbanistica a Milano, a margine del Congresso nazionale della Cisl. E a chi gli domandava se il sindaco Beppe Sala debba dimettersi, ha risposto: “Non tocca a me dare… Io non chiedo mai le dimissioni quando inizia un provvedimento, che peraltro non mi pare, non so fino a che punto, riguardi personalmente. Sicuramente la giunta Sala ha dimostrato di non essere adeguata a Milano”.

