La Russa, nelle università inaccettabili forme di contestazione

Nella lotta al terrorismo lo Stato ha saputo risollevarsi

ROMA, 09 MAG – “Prestiamo attenzione agli avvenimenti dell’attualità, dove guerre e conflitti possono generare anche nelle nostre piazze e nelle nostre università inaccettabili forme di contestazione nei confronti di singole persone o delle Istituzioni, volte a limitare la libertà di espressione”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa nel suo intervento, nell’Aula di Palazzo Madama, per la cerimonia in ricordo delle vittime del terrorismo. “E’ giusto e doveroso consentire ogni forma di protesta civile – ha osservato La Russa – ma è altresì necessario lavorare per impedire che violenze e sopraffazioni possano dar luogo a episodi che si pongono al di fuori delle regole della vita democratica”. “Nel ricordare gli sforzi e i successi della lotta al terrorismo, vorrei sottolineare che quando l’Italia era sull’orlo del baratro, lo Stato ha saputo risollevarsi e dimostrare coraggio e forza. Quel coraggio e quella forza che oggi sono il filo conduttore dell’omaggio che tutti noi tributiamo alle vittime del terrorismo, ai loro familiari e alla meritoria opera portata avanti dalle associazioni”, ha concluso.

