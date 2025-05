La Russa, penso che andrò a votare ai referendum

agenzia

Ma chi non va esercita un suo diritto

ROMA, 07 MAG – “Penso di sì, penso che andrò a votare. Ci sto riflettendo. Però chi non vota esercita un suo diritto, quello di non votare”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa rispondendo ai giornalisti che, mentre accompagnava la premier Giorgia Meloni all’uscita del Senato dopo il Premier time, gli hanno chiesto se andasse a votare ai referendum dell’8-9 giugno. Alla domanda se votasse per il si o per il no lui ha risposto: “Il voto è segreto”.

