La Russa, rispetto delle regole è la via maestra del confronto

A di là delle diverse opinioni e culture

ROMA, 18 SET – “Al di la delle diverse opinioni e culture, che attraversano anche gli schieramenti e anche i singoli partiti, che sono il sale della democrazia, c’è qualcosa che costituisce la via maestra: il rispetto delle regole, quelle parlamentari in particolari”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa alla presentazione del volume “Codice parlamentare” del segretario generale del Senato Federico Toniato.

