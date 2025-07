La Russa, Sala dimostri di avere la maggioranza sull’urbanistica

agenzia

"Se non ce l'ha, il sindaco di Milano tragga le conseguenze"

MILANO, 18 LUG – “Io non chiedo le dimissioni per l’azione giudiziaria” ma “la giunta Sala dimostri di avere la maggioranza sull’urbanistica. Se non ha la maggioranza su una linea che per Milano è fondamentale, tragga le conseguenze”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sulle vicende giudiziarie sull’urbanistica di Milano. “Una maggioranza che non è tale su temi come l’urbanistica a Milano non ha motivo d’esistere”, ha aggiunto.

