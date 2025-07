La Russa: ‘Sala dimostri di avere maggioranza su urbanistica’

agenzia

Il presidente del Senato: 'Se non ce l'ha tragga le conseguenze'

MILANO, 18 LUG – “Io non chiedo le dimissioni per l’azione giudiziaria” ma “la giunta Sala dimostri di avere la maggioranza sull’urbanistica. Se non ha la maggioranza su una linea che per Milano è fondamentale, tragga le conseguenze”. Così il presidente del Senato Ignazio La Russa a margine di un evento a Palazzo Lombardia, sulle vicende giudiziarie sull’urbanistica di Milano. “Una maggioranza che non è tale su temi come l’urbanistica a Milano non ha motivo d’esistere”, ha aggiunto. “Io non ho niente da dire sull’iniziativa giudiziaria. Ricordate quando al Senato arrivò quella leggina che volevano votare e che chiamavano Salva Milano? Io dissi che questo non è un Salva Milano ma un Salva giunta Sala. La legge, dopo quella frase, non passò. Ma non è che non passò perché io ho detto questo – ha proseguito il presidente del Senato -. Dietro a quel disegno di legge non c’era la maggioranza di chi sostiene la giunta di Milano. Se non sono d’accordo loro, che hanno la responsabilità di una giunta, non possono sperare di trovare puntelli esterni. Quando io dico che la giunta è inadeguata, non mi riferisco alla situazione giudiziaria”. Perché “una maggioranza che non è tale su temi come l’urbanistica a Milano non ha motivo d’esistere. Il Pd è spaccato, più o meno. I verdi contrari e quegli altri così e così…” ha concluso.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA