La Russa, sia esempio chi ha perso la vita per mano delle mafie

ROMA, 21 MAR – “Nella Giornata nazionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, rendiamo onore a chi ha perso la vita per mano della criminalità organizzata. Il sacrificio di chi ha difeso le istituzioni non deve essere dimenticato e rappresenta un esempio per tutti noi e per le future generazioni. Un ringraziamento a chi ogni giorno mette a rischio la propria incolumità, lavorando per difendere i principi fondanti di legalità della nostra Nazione”. Così il Presidente del Senato Ignazio La Russa.

