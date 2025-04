La Russa, spero che Netanyahu mandi messaggio per il Papa

agenzia

Comunque la comunità ebraica ha espresso vicinanza

ROMA, 23 APR – “Non so niente di Netanyahu, non so se ha scritto o non ha scritto, spero che lo faccia e che lo abbia fatto. Quello che so per cognizione diretta è che la comunità ebraica italiana non solo ha fatto l’atto formale di rendere omaggio, ma è molto vicina al cordoglio. Io ho ricevuto personalmente messaggi del capo della comunità ebraica di Milano e di alti esponenti della comunità ebraica di Roma. Addirittura messaggi di condoglianze quasi che fossi uno a cui poterle rivolgere, ma sicuramente sono messaggi di grande vicinanza al cordoglio italiano. Ogni lettura contrasta con questa vicinanza che la comunità ebraica sta dimostrando minuto per minuto”. Lo ha detto il presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa, conversando con i cronisti al Senato, a proposito dei funerali del Papa.

