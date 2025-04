agenzia

Presidente del Senato in visita al Salone del Mobile a Milano

MILANO, 11 APR – Sui dazi “le preoccupazioni non sono del settore, sono di altro genere però non lamentiamoci”: il presidente del Senato Ignazio La Russa lo ha detto ai giornalisti arrivando al Salone del Mobile di Milano. “Dopo la notte – ha aggiunto – c’è il giorno e per 90 giorni abbiamo l’alba. Poi vediamo”.

