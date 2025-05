La Russa, sul ‘canguro’ ho fatto proposta ma attendo risposte

agenzia

Ho fatto un tentativo informalissimo,pronto a rinviare data Aula

ROMA, 28 MAG – “Ho fatto un tentativo informalissimo, neanche con tutti i Capigruppo, solo con alcuni. Se andava bene con loro avrei informalmente chiamato anche gli altri per tentare di arrivare ad una soluzione equilibrata” per la riforma della separazione delle carriere dei magistrati. “Ho proposto e devo dire che il presidente della Commissione non mi ha detto no, di rinviare ancora la data dell’Aula”, ma “l’idea era quella di fare una serie di sedute a tappeto, per evitare il ‘canguro’, in modo di arrivare a una data certa entro la quale si doveva chiudere in Commissione dando il mandato al relatore. Sto ancora aspettando la risposta, che non so quale sarà, ma mi è sembrato di intuirla…”. Lo ha detto il presidente del Senato Ignazio La Russa conversando con i cronisti a Palazzo Madama.

