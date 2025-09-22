La Russa, violenza inaccettabile di centinaia delinquenti

agenzia

Solidarietà a Forze dell'ordine e a Meloni dopo scontri su Gaza

ROMA, 22 SET – “Forze dell’ordine, cittadini e lavoratori “presi in ostaggio” per ore dall’occupazione di autostrade e stazioni ferroviarie e dalla violenza inaccettabile di centinaia di delinquenti che si professano pacifisti ma che in realtà stanno dando vita a vergognose guerriglie urbane. Da Milano a Roma, passando per Bologna e tante altre città: assistiamo ad azioni che nulla hanno a che fare con la protesta per Gaza e che tutti, e ripeto tutti, dovrebbero condannare. Solidarietà forte, vera, sincera, alle Forze dell’ordine aggredite, ai cittadini e al presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ancora una volta vittima di vile minacce”. Lo scrive su Fb il presidente del Senato Ignazio La Russa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA