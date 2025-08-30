Sfoglia il giornale

agenzia

La Russa,tragedia Mattmark memoria dolorosa emigrazione italiana

E monito sempre attuale

Di Redazione |

ROMA, 30 AGO – “Sessant’anni fa la tragedia di Mattmark spezzò 88 vite, di cui 56 italiane. Lavoratori partiti per costruire un futuro migliore, travolti da una valanga. Quel sacrificio è memoria dolorosa dell’emigrazione italiana e monito sempre attuale”. Lo afferma il presidente del Senato Ignazio la Russa su Facebook, in occasione del 60° anniversario della tragedia della diga del Mattmark.

