Lagalla dimentica di salutare Schifani, cala il gelo tra il sindaco di Palermo e il Governatore

il caso

Al congresso dell'Anm

Gelo tra il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, e il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani? Il primo cittadino, nel suo intervento al congresso dell’Anm, in corso al Teatro Massimo a Palermo, ha rivolto i suoi saluti al Capo dello Stato, Sergio Mattarella, e al presidente del Senato, Ignazio La Russa, e ad altre autorità nazionali sedute in prima fila, ma non al presidente Schifani, anch’esso seduto in prima fila. Ed a molti dei presenti questo mancato saluto alle più alte cariche regionali come appunto il presidente Schifani non è sfuggito, leggendolo come uno sgarbo istituzionale.

«Non c’è nessun problema, nella maniera più assoluta e totale – assicura il sindaco Lagalla, contattato dall’Italpress -. Ho salutato tutte le autorità, non ho ricompreso nessuna autorità regionale, perchè essendo lungo l’elenco delle autorità nazionali, ho ricompreso le autorità regionali tra quelle civili».