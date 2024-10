Lagalla e l’intesa politica con Lombardo: «È un progetto che sta dentro il perimetro del centrodestra»

IL CHIARIMENTO

Le parole del sindaco di Palermo a proposito dell'accordo del suo movimento civico con l'Mpa

In molti nella recente alleanza politica e programmatica tra il leader dell’Mpa Raffaele Lombardo con l’ex presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè e il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, hanno visto un asse contro l’attuale governatore Renato Schifani. In realtà oggi sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, parlando con i giornalisti, nel corso di una conferenza stampa a Palermo, del patto tra il movimento civico del sindaco del capoluogo siciliano con l’Mpa di Raffaele Lombardo, ha voluto precisare che si tratta di un’iniziativa all’interno della coalizione di centrodestra.

«E’ un progetto federativo tra un movimento civico e un movimento autonomista – ha detto Lagalla – che guarda ad una modalità di esercizio della politica con un’attenzione specifica alla dimensione territoriale e regionale e che, naturalmente, si prepara alle prossime elezioni di secondo livello per le provinciali e alle prossime elezioni regionali, oltre che alle prossime amministrative».

«Siamo in contatto – prosegue – non abbiamo costituito un patto di convivenza quotidiana, abbiamo semplicemente fatto un’intesa politica, che sta tutta dentro il perimetro del centrodestra, mantenendo quel rapporto federativo nazionale, ciascuno per i fatti suoi, con questo raggruppamento civico che fa capo a livello nazionale a Forza Italia», conclude Lagalla.