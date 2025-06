L’aiutino dell’IA (dimenticato) frega Schifani e scatena gli utenti social: «Ecco un testo istituzionale, ma coinvolgente per te»

Politica

Nella pubblicazione del post su Facebook è rimasto il suggerimento dell'Intelligenza Artificiale

Basta una disattenzione e il popolo degli utenti social si scatena. E’ quanto accaduto al post pubblicato su Facebook – oggi alle 11.02 – dal presidente della Regione Renato Schifani che – commentando la crisi idrica – ha dimenticato di cancellare le istruzioni ricevute dall’Intelligenza Artificiale. Una gaffe che non è passata inosservata ai più: «Ecco una proposta per il post su Facebook, in prima persona e con enfasi, adatta a un tono istituzionale ma coinvolgente». A seguire il commento “corretto” del governatore siciliano. Schifani o chi per lui è poi corso ai ripari eliminando la dicitura dell’IA.

“Un altro passo concreto contro la crisi idrica in Sicilia. Oggi possiamo finalmente raccontarvi un risultato di cui andare fieri: sono stati consegnati tre dissalatori mobili destinati ai siti strategici di Porto Empedocle, Gela e Trapani. Una risposta rapida, concreta ed efficace a una delle emergenze più gravi che la nostra Isola sta affrontando. In appena 120 giorni, grazie a una sinergia virtuosa tra Regione Siciliana, Commissario per la siccità, Siciliacque e Acciona Agua, abbiamo realizzato un progetto ambizioso: impianti capaci di produrre 96 litri di acqua potabile al secondo, utilizzando tecnologie sostenibili e all’avanguardia. I primi moduli sono già arrivati a Porto Empedocle e Gela. Domani tocca a Trapani. Presto partirà anche il revamping dell’impianto fisso di Porto Empedocle. Un impegno reso possibile da 100 milioni di euro investiti dalla Regione e da un piano ancora più ampio che coinvolge oltre 200 interventi su tutto il territorio: pozzi, sorgenti, acquedotti, reti, impianti. L’obiettivo? Garantire resilienza, sicurezza e autonomia idrica alla nostra terra. Voglio dirlo con chiarezza: non è questa l’unica soluzione, ma è una delle tante azioni strutturali che abbiamo messo in campo, finalmente con una visione strategica di lungo periodo. Siamo sulla strada giusta. E non ci fermeremo. Per una Sicilia più forte, più preparata e più giusta. Sempre”.

La comunicazione istituzionale rimasta ferma per un po’