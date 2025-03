L’appello di Schifani a Zangrillo per semplificare la gestione delle spese: «Apparato fumoso»

Amministrazione regionale

Lo sfogo del presidente della Regione a Palermo in occasione della XVII tappa dell’itinerario di ascolto «Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori»

«Ce la puoi mettere tutta, puoi avere le risorse, puoi avere gli uomini migliori: poi ci sono le scelte, discutibili o meno, da parte dell’apparato, un apparato fumoso, che magari non tocchi con mano ma che ti paralizza nei procedimenti decisionali nel territorio. Troppi pareri, lacci e lacciuoli che impediscono la velocizzazione della spesa. Aiutaci a semplificare, se lo riterrai convoca tutti i presidenti di Regione, i sindaci delle città metropolitane, combattiamo quotidianamente con questi fantasmi atavici». Così il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, al ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo.

Davanti al ministro, a Palermo, per la XVII tappa dell’itinerario di ascolto «Facciamo semplice l’Italia. PArola ai territori» , il presidente Schifani ha preferito parlare a braccio, rinunciando a leggere il testo che aveva preparato. Quello del governatore è stato un appello accorato.