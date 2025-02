L’arresto di Giuseppe Castiglione scuote la politica da Schifani a La Vardera

Reazioni

Il presidente della Regione vuole approfondire la questione mentre per il deputato del movimento "Controcorrente" il collega dell'Ars dovrebbe fare un passo indietro

Scuote il mondo politico regionale l’arresto di oggi del deputato dell’Mpa Giuseppe Castiglione nell’ambito del blitz “Mercurio” della Procura e del Ros dei carabinieri di Catania.

Il presidente della Regione siciliana Renato Schifani, a margine del forum Palermo Milano, ha commentato: «Ho appreso stamane la notizia, non sono in grado di fare commenti, la magistratura farà la propria parte. E’ una novità di stamattina, confesso che al momento non ho dettagli sull’argomento».

I fatti commentati anche dal deputato regionale Ismaele La Vardera: «La notizia di qualche ora fa che vede tra gli arrestati un mio collega, lascia sgomenti. Si tratta del deputato Castiglione, capogruppo del partito di Lombardo, ma la beffa del destino è che è anche componente della commissione antimafia. Ci auguriamo che prenda immediatamente la decisione di fare un passo indietro, in attesa delle risultanze investigative. Non è un arresto qualsiasi, bensì fatto all’interno di una operazione antimafia che colpisce boss catanesi. Non posso che ringraziare le forze dell’ordine che ogni giorno si spendono per rendere la nostra terra un mondo migliore. Spero che anche che Schifani e Lombardo predano le distanze dal deputato di maggioranza, la politica deve condannare veementemente episodi simili, succederà? Per questo motivo domani sto organizzando un sit-in di protesta alle 15 all’Ars. Fuori la mafia dallo Stato».