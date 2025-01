L’assemblea regionale del Pd tra polemiche e veleni, Barbagallo: «Sgomento all’interno del partito»

Politica

La riunione dei Dem all'Hotel Astoria Palace di Palermo

«Sono state giornate impegnative. Abbiamo cercato di proseguire sul tracciato che abbiamo avviato nelle settimane precedenti. C’è la necessità di parlare di temi politici e di proposte sia per la Sicilia che per il paese, in tempi più celeri possibili. Abbiamo bisogno di parlare di proposte credibili e concrete, alternative alla destra. Non è questo il momento di fermarsi a discutere oltre i limiti al nostro interno». Così il responsabile organizzativo nazionale del Pd Igor Taruffi, parlando nel corso dell’assemblea regionale del Pd in corso all’Hotel Astoria di Palermo. Nel corso dell’assemblea verrà reso noto il regolamento per il congresso che è stato oggetto di esame da parte della commissione nazionale di garanzia e all’ordine del giorno vi è anche la nomina del segretario o della segretaria dell’assemblea.

Nei giorni scorsi un gruppo di esponenti del partito ha portato avanti una raccolta firme per mantenere lo strumento delle primarie nello statuto ma «abbiamo bisogno di parlare ai cittadini – ha proseguito Taruffi – loro aspettano o non aspettano le nostre liturgie interne. All’interno di questo partito non ci sono però dissidenti, ci sono punti di vista differenti che vengono rappresentati. I candidati e il tempo per presentarsi come tali verrà, adesso però si deve mettere un punto. Poi chi vorrà candidarsi lo farà accompagnandosi ad una proposta politica che misureremo insieme. Esiste una procedura a cui dobbiamo dare un termine».

«Una parte del gruppo ha ritenuto di alimentare una polemica che ha generato sgomento all’interno del partito. Questo modello in cui si attacca il compagno di partito non è tollerabile» ha detto il segretario regionale del Pd in Sicilia, Anthony Barbagallo, parlando all’assemblea.