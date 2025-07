L’assessora al Turismo Amata: «Dimissioni? Al momento l’unica determinazione è dimostrare la mia onestà»

Il caso

L'assessora della giunta Schifani risponde sulle voci di una sua eventuale rinuncia all'incarico

«Al momento l’unica determinazione che ho è quella di dimostrare la mia totale onestà di comportamento». Così l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata (FdI), risponde all’ANSA sulle voci di presunte sue dimissioni dalla guida guidata dal presidente Renato Schifani. Amata è coinvolta nell’inchiesta per corruzione condotta dalla Procura di Palermo che indaga su finanziamenti pubblici assegnati a imprenditori in cambio di consulenze a collaboratori di politici. (ANSA).Elvira Amata coinvolta in inchiesta Procura di Palermo

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA