L’Aula del Senato approva definitivamente la delega fiscale

agenzia

Era l'ultimo testo all'esame dell'Aula prima della pausa estiva

ROMA, 05 AGO – Via libero definitivo alla delega per la riforma fiscale. Con 92 voti favorevoli e 62 contrari l’aula del Senato ha approvato il testo senza modifiche rispetto a quello votato alla Camera lo scorso 16 luglio. Come ha ricordato in Aula il presidente del Senato, Ignazio La Russa, è questo l’ultimo provvedimento all’ordine del giorno dell’Aula prima della pausa estiva. I lavori parlamentari riprenderanno il 10 settembre alle ore 10.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA