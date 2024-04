L’Aula della Camera esamina il dl Pnrr, oggi il voto finale

agenzia

Ancora in stand by l'ordine del giorno del Pd sui consultori

ROMA, 18 APR – Al via i lavori dell’Aula della Camera per l’esame del decreto legge Pnrr. La votazione finale del provvedimento, secondo il calendario ufficiale, è prevista entro le 17, ma l’obiettivo, a quanto si apprende, sarebbe quello di chiudere i lavori prima delle 14. Gli ordini del giorno in tutto sono 147 e tre sono gli accantonati. Tra questi, l’ordine del giorno del Pd sul diritto all’aborto e i consultori.

