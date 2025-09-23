Le dichiarazioni dell’ex pm Natoli su Borsellino, Donzelli (FdI): «Insulti indegni, senza parole»

La polemica

«Proviamo sdegno e imbarazzo per le frasi diffuse alla trasmissione Rai "Lo Stato delle cose"» ha detto il deputato

«Gli insulti a Borsellino da parte dell’ex pm Gioacchino Natoli ci lasciano senza parole: proviamo sdegno e imbarazzo per le frasi diffuse alla trasmissione Rai ‘Lo Stato delle cose». Solidarietà a Manfredi, Fiammetta e Lucia Borsellino costretti a subire l’ennesimo sfregio nei confronti di Paolo». Lo afferma il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli.

Il deputato FdI prosegue: «Spero che Conte e il Movimento 5 Stelle prendano le distanze dal duo Natoli-Scarpinato: insultare così la famiglia Borsellino e la memoria della moglie del magistrato eroe è indegno. Ricordiamo che il senatore Scarpinato si confrontava proprio con Natoli per indirizzare le sue audizioni in Antimafia e con lui discuteva di come ‘seppellire la Colosimo di documentì per intralciarne il lavoro».

