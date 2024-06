Le senatrici d’opposizione occupano l’Aula del Senato

agenzia

In corso l'esame del disegno di legge sul premierato

ROMA, 13 GIU – Tutte le senatrici dei gruppi di opposizione hanno occupato i banchi del governo, in Aula, impedendo così la ripresa dei lavori e delle votazioni sul premierato. Lo riferiscono in Transatlantico i senatori delle stesse opposizioni. Il fatto che ad occupare i banchi del governo siano senatrici e non senatori mette in difficoltà i commessi nel dover intervenire con la forza.

