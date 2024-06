Lega, Annalisa Tardino denuncia: «Sconcerie sui miei manifesti elettorali»

Europee

L'europarlamentare e candidata capolista per la Lega Salvini Premier nel collegio isole racconta quanto accaduto per ben due volte

«Ho sporto denuncia contro ignoti perché quanto accaduto sui miei manifesti è un gesto volgare e sessista, antidemocratico, da condannare pubblicamente e che cerca di far degenerare una competizione elettorale che preferirei improntare sul reciproco rispetto e sulla correttezza». Così Annalisa Tardino, europarlamentare e candidata capolista per la Lega Salvini Premier nel collegio isole, dopo che alcuni sconosciuti, per due volte nella notte, hanno ricoperto i suoi manifesti elettorali con disegni volgari e scritte offensive e sessiste. “Non si tratta di una bravata – sostiene Tardino -, poiché pure reiterata, ma dell’ennesimo attacco ai danni della Lega, come sta avvenendo in tutta Italia, da parte di vigliacchi antidemocratici e soprattutto contro una donna. Non vedo manifesti di uomini mai presi di mira con sconcerie. La parità tra uomo e donna, soprattutto in politica, è una conquista che non possiamo far minare da nessuno».