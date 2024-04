Lega, chiusa lista Europee nelle Isole. Durigon: «Aspettiamo Sammartino, sarà di questa partita»

Elezioni

A guidare la lista è la deputata uscente Annalisa Tardino

Con Ester Bonafede in quota Udc, la Lega ha chiuso la lista nella circoscrizione Isole per le europee dell’8 e 9 giugno. I candidati sono stati presentati oggi a Palermo, alla presenza del commissario del Carroccio in Sicilia, Claudio Durigon. A guidare la lista è la deputata uscente Annalisa Tardino. Seguono Raffaele Stancanelli, candidatura sostenuta da Luca Sammartino, Mimmo Turano, attuale assessore regionale all’Istruzione, il senatore Nino Germanà, Francesca Reitano, ex assessore ad Acquedolci. Due posti in lista toccano alla Sardegna, dove non è tramontata l’ipotesi della candidatura del generale Roberto Vannacci.

«Il pit stop di Sammartino credo avrà una breve conclusione. Sammartino farà il suo iter giuridico. Aspettiamo e sicuramente sarà anche lui di questa partita», ha quindi detto Durigon.

Sul presunto accordo con la Dc di Cuffaro, l’esponente leghista ha invece presiato: «Patto con la Dc? L’accordo con Cuffaro non c’è mai stato. Le nostre liste erano già definite da tempo. So che Cuffaro parla con tanti partiti ma un accordo non c’è mai stato».