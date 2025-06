Lega, confronto con Regioni su terzo mandato è scelta saggia

agenzia

"Bene che anche amici maggioranza la prendano in considerazione"

ROMA, 05 GIU – “Discutere di terzo mandato, come chiesto dalle Regioni, è una scelta saggia all’insegna dell’autonomia, della leale collaborazione istituzionale e soprattutto rispettosa della volontà popolare. Bene che anche altri amici della maggioranza prendano in considerazione una proposta di cui la Lega è da sempre convinta sostenitrice”. Così in una nota Stefano Locatelli, responsabile federale enti locali della Lega.

