Lega, è inaccettabile l’ordinanza delle toghe su Cpr in Albania

I giudici si pro-immigrati si candidino alle elezioni

ROMA, 18 OTT – “Proprio nel giorno dell’udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l’ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire”. Così una nota della Lega.

