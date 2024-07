Lega, è necessario un tavolo sulla nuova governance della Rai

agenzia

Dimissioni di Marinella Soldi impongono una rapida definizione

ROMA, 25 LUG – “Le dimissioni di Marinella Soldi, che antepone l’interesse personale a quello dell’azienda, impongono una rapida definizione della nuova governance della Rai. La Lega è pronta a sedersi al tavolo: auspichiamo quanto prima un confronto sul futuro della televisione pubblica vista anche la necessità di avere numeri che superino quelli della maggioranza di centrodestra per promuovere in Commissione di Vigilanza il nuovo presidente, senza questi passaggi l’annuncio della convocazione del Parlamento rischia di diventare un esercizio di stile”. Lo ha detto il senatore, Giorgio Maria Bergesio, capogruppo della Lega in Commissione di Vigilanza Rai.

