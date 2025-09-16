Lega, fondi difesa siano per sicurezza interna non per armi

agenzia

Presidiare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole, strade

ROMA, 16 SET – “Le maggiori spese per la Difesa dovranno essere usate per la sicurezza interna. Obiettivo: presidiare e controllare treni, stazioni, mezzi pubblici, scuole e strade, non per inviare soldati italiani o per comprare armi e mezzi da usare all’estero. È la posizione della Lega, ribadita durante il Consiglio federale presieduto da Matteo Salvini”. Lo riferisce una nota della Lega durante la riunione e aggiungendo che il ministro dell’Economia, il leghista Giancarlo Giorgetti è in collegamento ed è intervenuto per “illustrare il processo di approvazione della legge di bilancio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA