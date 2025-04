Lega, la catanese Valeria Sudano eletta nel consiglio federale: è la prima volta di un siciliano nella direzione politica del Carroccio

IL CONGRESSO

La deputata nazionale: «Lavorerò con impegno per rappresentare le istanze della nostra regione»

Oltre alla conferma di Matteo Salvini, il congresso federale ha oggi eletto il Consiglio federale del partito. Risultano eletti la calabrese Simona Loizzo; il campano Severino Nappi; Tommaso Vergiati dall’Emilia; il friulano Graziano Pizzimenti; i laziali Mariano Calisse e Andrea Paganella; Alessio Piana per la Liguria; i sei lombardi Alberto Bertagna, Simone Bossi, Fabrizio Cecchetti, Silvia Sardone, Massimo Sertori, Luca Toccalini; i piemontesi Alessandro Canelli e Alessandro Giglio Vigna; il pugliese Roberto Marti; la siciliana Valeria Sudano; Susanna Ceccardi per la Toscana; i quattro veneti Mara Bizzotto, Giuseppe Canova, Gian Paolo Gobbo ed Erik Umberto Pretto. E’ l’esito delle ultime votazioni del congresso leghista che si è svolto a Firenze.

Quindi rispetto alle candidature non sono stati eletti i calabresi Leo Battaglia, Domenico Forgiuele e Francesca Anastasia Porpiglia; l’ex senatore Simone Pillon per l’Umbria; i marchigiani Francesca Feliziani e Mauro Lucentini; Simone Mazzei dall’Emilia.

«Esprimo tutta la mia gratitudine ai delegati siciliani che oggi mi hanno permesso di essere eletta in seno al Consiglio federale della Lega – ha detto la deputata nazionale – . È un risultato collettivo che, per la prima volta, consente a un esponente siciliano di far parte dell’organo di direzione politica della Lega, con un ruolo centrale nelle scelte delle politiche di partiti per la nostra regione».

«Lavorerò con impegno – aggiunge – per rappresentare le istanze della Sicilia e per far crescere il partito che, dopo il congresso di Firenze, ha una dimensione autenticamente nazionale e di grande attrattività. Ringrazio, in particolare, il commissario regionale Nino Germanà che ha creato le condizioni per dare una Lega siciliana uno spirito unitario. Si percepisce che siamo una comunità attenta ai bisogni della Sicilia con una grande voglia di riscatto».

Nino Germanà e Anastasio Carrà, commissario e vice commissario regionali della Lega in Sicilia, hanno affermato: «Si va avanti con una guida forte del partito e la leadership di Matteo Salvini. A lui vanno le congratulazioni per la riconferma a segretario federale della Lega da parte dei delegati al congresso di Firenze. Abbiamo davanti tanti traguardi per rendere l’Italia più forte, libera e protagonista nel mondo. Vogliamo esprimere tutta la soddisfazione per l’elezione della nostra deputata Valeria Sudano nel Consiglio federale».