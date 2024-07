Lega, la scelta di Salvini: Nino Germanà diventa il commissario in Sicilia

partiti

Anastasio Carrà sarà il vice

«Ringrazio il segretario federale Matteo Salvini e la Lega per la fiducia riposta in me, indicandomi commissario regionale del partito in Sicilia. Grazie al sottosegretario Claudio Durigon che ha guidato la segreteria con grande impegno e responsabilità durante questi mesi. Un incarico importante che sono onorato di ricoprire e per il quale garantisco sin da subito di lavorare sodo e senza sosta. Obiettivo è rendere la Lega sempre più protagonista in Sicilia, ascoltando costantemente la base, e portare avanti le istanze territoriali perché siamo e saremo il partito del territorio».

Lo ha detto il senatore siciliano Nino Germanà dopo la sua nomina a commissario regionale della Lega in Sicilia.

Le reazioni

«Desidero esprimere il mio più sentito apprezzamento e gli auguri di buon lavoro al senatore Nino Germanà per la nomina a commissario della Lega in Sicilia. La scelta di Matteo Salvini di affidargli questo ruolo testimonia la fiducia e la stima riposte nelle sue capacità e nella sua esperienza politica. Sono certo che, insieme al vice, il deputato Anastasio Carrà, saprà guidare il partito con determinazione e competenza, affrontando con successo le nuove sfide che attendono il governo regionale nei prossimi tre anni di legislatura”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

«Faccio i migliori auguri di buon lavoro agli amici di sempre Nino Germanà e Anastasio Carrà. Dopo l’ottimo risultato raccolto alle europee dalla Lega, a loro spetta il compito di costruire un partito sempre più al servizio dei siciliani e rendendolo ancora più forte e radicato nel territorio» ha detto il deputato regionale della Lega, Luca Sammartino.

«Sono certo che Nino Germanà e Anastasio Carrà metteranno al servizio della Lega in Sicilia la loro preziosa esperienza politica e la loro appassionata militanza. Un grazie sincero a Claudio Durigon che in questi mesi ha dedicato tempo ed energia al partito e alla nostra Isola». Così Nino Minardo, presidente della Commissione Difesa della Camera, commenta la scelta di Matteo Salvini di affidare la carica di commissario regionale in Sicilia al senatore messinese Germanà.