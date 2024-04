Lega, l’accordo con Russia Unita non ha più valore

agenzia

Guerra ha cambiato giudizi e rapporti. Conta voto in Parlamento

ROMA, 02 APR – “La guerra ha totalmente cambiato i giudizi e i rapporti politici con la Russia, che prima dell’invasione era un importante interlocutore di tutti i governi italiani”. Lo scrive la Lega in una nota in cui si sottolinea che “come già ribadito, i propositi di collaborazione puramente politica del 2017 tra la Lega e Russia Unita non hanno più valore dopo l’invasione dell’Ucraina. Di più. Anche negli anni precedenti non c’erano state iniziative comuni”. “La linea della Lega è confermata dai voti in Parlamento: dispiace che l’Aula debba perdere tempo per polemiche inutili e strumentali innescate dall’opposizione”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA