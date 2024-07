Lega, l’adesione di Vox ai Patrioti è un segnale importantissimo

agenzia

In Europa cresce il fronte determinato a dire no a von der Leyen

ROMA, 05 LUG – “L’adesione degli spagnoli di Vox è un segnale importantissimo”. Lo sottolinea la Lega in una nota, commentando l’annunciata adesione al nuovo gruppo dei Patrioti. “Cresce il fronte del cambiamento in Europa, determinato a dire no alla Von der Leyen e ai socialisti” conclude il partito di Matteo Salvini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA