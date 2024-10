agenzia

Giorgetti interviene al Consiglio federale parlando del catasto

ROMA, 09 OTT – Il consiglio federale della Lega si è aperto con il ringraziamento di Matteo Salvini per il successo di Pontida e con le parole di Giancarlo Giorgetti sul catasto. Sulla casa, è stato ribadito, non ci sarà alcuna stangata. Lo fa sapere la Lega in una nota.

