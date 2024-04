Lega, si spera che in Europa nessuno preferisca Pse a Le Pen

agenzia

Da mesi auspichiamo un centrodestra unito

ROMA, 25 MAR – “Da mesi la Lega auspica un Centrodestra unito, in Europa come in Italia. Purtroppo, fino ad oggi sono arrivati solo veti sulla Le Pen e sugli alleati della Lega. Speriamo che nessuno, nella coalizione che guida il Paese, preferisca governare l’Ue con Macron e i socialisti, piuttosto che con la Lega e i suoi alleati”. Così una nota della Lega.

