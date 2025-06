Lega, sulla cittadinanza facile nessuna scorciatoia

agenzia

Perfino minoranza dei referendum l'ha messa in discussione

ROMA, 10 GIU – “Nelle ore in cui perfino l’esigua minoranza che ha votato i referendum ha seriamente messo in discussione la cittadinanza facile, è necessario ribadire che per diventare italiani non possono essere previste scorciatoie di alcun tipo”. Così i capigruppo di Camera e Senato della Lega Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.

