Lega, Ue arrogante,non più rinviabile gruppo dei patrioti

agenzia

Unire le forze di chi vuole offrire l'alternativa alla sinistra

ROMA, 30 GIU – “Davanti all’arroganza di Bruxelles, che sulle nomine si comporta come se nulla fosse dopo il voto dei cittadini, e che non aspetta l’esito delle elezioni francesi, è quantomai necessario unire le forze di chi vuole cambiare l’Europa e offrire una alternativa alle sciagurate sinistre. Come auspicato più volte da Matteo Salvini, non è più rinviabile un grande gruppo per radunare i patrioti europei”. Così una nota della Lega.

