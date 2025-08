Lega, Veneto come Marche e Calabria, confermare buongoverno

agenzia

Durigon, penso che possiamo condividere nostro nome con alleati

ROMA, 05 AGO – “Sono convinto che, come successo nelle Marche e in Calabria, dove si va a riproporre il buongoverno di Acquaroli e Occhiuto, sia giusto fare lo stesso in Veneto. Con i tanti sindaci e amministratori” che ha la Lega “si troverà un candidato che gli alleati non potranno che condividere. Chi ha lavorato bene credo debba continuare ad amministrare, vale per le Marche, la Calabria, e anche per il Veneto. Abbiamo una grande classe dirigente e credo che possiamo tranquillamente con gli alleati condividere il nostro nome e riproporre il buon governo che si è visto fino ad oggi in Veneto”. Lo afferma il vicesegretario della Lega Claudio Durigon alla Camera per una conferenza stampa del partito in vista delle elezioni in Puglia e Campania. Per chiudere comunque “c’è tempo”, in diverse regioni “si voterà probabilmente a novembre”.

