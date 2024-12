agenzia

Confermiamo pieno sostegno a Meloni in vista Consiglio Ue

ROMA, 17 DIC – “La Lega voterà compatta e con convinzione, come sempre, la risoluzione del centrodestra per confermare pieno sostegno a Giorgia Meloni in occasione del Consiglio europeo del 19 dicembre”. Lo precisa una nota del partito di Matteo Salvini.

