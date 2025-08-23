Lega,è problema chiuso se Macron smentisce invio truppe Ue

agenzia

"Lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace"

ROMA, 23 AGO – “Se Macron smentisce la volontà di invitare soldati europei a combattere in Ucraina, problema chiuso. E continuare a tirare in ballo l’ombrello nucleare europeo, eserciti europei, missili e bazooka europei non aiuta in questo momento: lasciamo che gli spiragli di pace vadano avanti, lasciamo lavorare Trump e chi vuole davvero la pace”. Così il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, dopo la convocazione dell’ambasciatrice italiana a Parigi da parte dell’Eliseo per le ultime dichiarazioni del vicepremier Matteo Salvini sul presidente Macron.

